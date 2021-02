Ein Blick auf das verschneite Erfurt Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Will man dem Kultur-Lockdown in Erfurt etwas Gutes abgewinnen, so ist es der daraus entstandene intensive Dialog mit der Stadtgesellschaft – ein Austauch, der hilft, aktuelle Probleme der kulturellen Stadtentwicklung zu verstehen und auf Misstände aufmerksam zu machen. So äußerten Erfurts Bürgerinnen und Bürger, dass sie vor allem Bühnenprogramme, Ausstellungen und Angebote freier Künstlerinnen und Künstler im öffentlichen Raum im Lockdown schmerzlich vermissen würden. So manches Museums-Angebot hingegen scheint für viele weitestgehend verzichtbar. Deshalb kommt das neue Museumsentwicklungskonzept der Stadt genau zum richtigen Zeitpunkt, unterstreicht Tobias Knoblich mit Blick auf die Wandelbarkeit von Kultur, die in Corona-Zeiten sichtbarer denn je wird: