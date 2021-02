Auf dem Erfurter Petersberg sind die Bauarbeiten anlässlich der diesjährigen Bundesgartenschau bereits in vollem Gange. Die zuständige Bauingenieurin Birgit Gräfenhahn kennt das Areal rund um die verfallene Defensionskaserne in- und auswendig. Nach jahrelangem Leerstand wird die Kaserne nun also anlässlich der Bundesgartenschau 2021 endlich wiederbelebt. Geplant sei neben einer gastronomischen Bewirtschaftung unter anderem ein Ausstellungsbereich mit Schwerpunkt Tourismus und Archäologie. Auch Künstlerinnen und Künstler sollen in zwei weiteren Räumen der ehemaligen Kaserne Einzug halten, erklärt Gräfenhahn, die sich eines ganz gewiss ist: "Wenn man das Gebäude für die Dauerhaftigkeit herstellt, wird auch noch viel zu tun sein."