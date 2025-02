Inmitten Erfurts wundervoller Altstadt findet sich ein weiteres Highlight: Die Alte Synagoge ist die älteste erhaltene Synagoge Europas. Seit 2009 befindet sich in ihr ein Museum, indem man einen Einblick ins wache Geistesleben des Mittelalters in Erfurt kriegt, eine Dokumentation der Baugeschichte der Synagoge und den jüdischen Schatz von Erfurt. Dieser umfangreiche Fund wurde wahrscheinlich 1349 während der Pestprogrome versteckt und erst zufällig im Jahre 1998 wiederentdeckt.



Zusammen mit der Alten Synagoge sind auch das jüdische Ritualbad – die Mikwe – und das seit dem 13. Jahrhundert jüdisch bewohnte Steinerne Haus seit 2023 Teil des UNESCO-Weltkulturerbe. Die leidvolle Geschichte der jüdischen Gemeinde des Mittelalters in Erfurt kann in Führungen nachvollzogen werden.