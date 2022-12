Treffpunkt Ein Café im erzgebirgischen Geyer kümmert sich um Leib und Seele seiner Gäste

Kleine Städte leiden oft unter dem Mangel an Angeboten für die Einwohnerinnen und Einwohner. Im sächsischen Geyer hat man etwas dagegen unternommen: In einem Jugendstil-Gebäude am Altmarkt schufen sie einen "Ort des Miteinanders". Eine Mischung aus Café und Kulturhaus. Wer hier arbeitet, bekommt dafür kein Geld. Wer ein Konzert gibt – keine Gage. Der frische Kuchen am Tresen – ist eine Spende der örtlichen Bäckerei. Das Café zieht Jung und Alt gleichermaßen an. Es ist ein Ort, an dem keiner verdient, aber alle gewinnen. Ein Besuch.