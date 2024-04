Wenn draußen Wolken die Himmelsgestirne verbergen, lohnt sich ein Besuch im Planetarium Drebach. Hier kann man unter Themen wie "Entdecke das Sonnensystem", "Stups, die kleine Sternschnuppe" oder "Planeten, Sterne, Galaxien" eine Reise durch die nahe und ferne Galaxis machen. Die meisten Veranstaltungen sind für Kinder geeignet. Wer gerade keine Lust auf das Weltall verspürt, kann auch beim Kinderprogramm "Das Zauberriff" in die Unterwasserwelt eintauchen. Musikfans können sich zudem auf Erlebnisse wie "Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon" freuen.