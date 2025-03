Bildrechte: picture alliance/Jürgen Lösel/dpa-Zentralbild/ZB

Kultur erleben Das Erzgebirge bei Regen: 12 Ausflugsziele bei schlechtem Wetter

Hauptinhalt

14. März 2025, 12:11 Uhr

Das Erzgebirge lockt vor allem zum Wandern. Doch was, wenn der Regen einen Strich durch die Pläne macht? Bei schlechtem Wetter lohnt zum Beispiel ein Ausflug zu Schloss Freudenstein in Freiberg, in Dippoldiswalde geht es unter Tage und das Planetarium Drebach lädt zum Entdecken ein. Hier ist unsere Auswahl für Ausflugsziele an trüben Tagen, ob allein oder mit der Familie – inklusive Informationen zu Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Barrierefreiheit.