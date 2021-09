Im Juli 2021 ist nach jahrelanger Sanierung die ehemalige Neue Synagoge nahe dem Stadtpark wiedereröffnet worden. In der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 hatten die Nazis das Gotteshaus zwar nicht wie vielerorts niedergebrannt, aber dennoch beschädigt. In der DDR diente der Bau als Lagerraum. Nun soll er als Kulturforum für Konzerte oder Vorträge genutzt werden. Wer das Kulturforum Görlitzer Synagoge besucht, kann multimedial auf Spurensuche durch die jüdische Geschichte der Stadt gehen. Aber auch Gottesdienste werden in dem Gebäude abgehalten. In der Alten Synagoge am Stadtrand werden ebenfalls Lesungen und kleine Konzerte veranstaltet. So heißt es dort am 9. September "Zur Heimat erkor ich mir die Liebe", ein Programm mit Musik und Poesie jüdischer Dichterinnen und Dichter wie Mascha Kaléko, Else Lasker-Schüler und Itzik Manager.

Blick in die wiedereröffnete Görlitzer Synagoge. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel