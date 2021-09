Die Synagoge Gröbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine der wenigen, die nicht in der Pogromnacht 1938 zerstört wurde. Heute kann man in dem authentisch ausgestatteten Haus die deutsch-jüdische Geschichte erkunden. Derzeit wird die Dauerausstellung überarbeitet, sodass das Haus bis 2023 geschlossen ist. Stadt- und Friedhofsführungen sowie ein pädagogisches Programm gibt es trotzdem.

Synagoge im Landschaftspark Wörlitz Bildrechte: Torsten Lüders

Die ab 1787 errichtete Synagoge am Rande des Wörlitzer Schlossgartens wurde schon ab 1900 nicht mehr als solche genutzt. Heute ist sie denkmalgerecht saniert. Ebenfalls erhalten ist die Mikwe im Unterbau – ein rituelles Tauchbecken, wie es sie in der Region kaum noch gibt. Seit 2003 befindet sich in der Synagoge eine Ausstellung über die Geschichte der Juden in Anhalt. Darüber informiert auch der Bildband "Jüdisches Leben in Anhalt". Die Idee dazu hatte der inzwischen pensionierte Dessauer Pfarrer Dietrich Bungeroth.