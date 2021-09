Bad Frankenhausen

Im Schloss von Bad Frankenhausen beleuchtet eine Schau "Jüdisches Leben" in der Region. (29.09.21-16.01.22)



Bürgel

In Bürgel widmet sich eine Schau "Marguerite Friedlaender: Pötte-Potten-Pots. Lebensstationen einer deutsch-jüdischen Bauhäuslerin". (10.07.21-05.09.21)



Camburg

"Jiddische Lieder & Geschichten" gibt es am 18. September 2021 in Camburg bei Jena von Olaf Ruhl. Die Veranstaltung gehört zum Projekt "Yiddishe (Kultur)Begegnungen in Camburg".



Eisenach

In Eisenach beleuchtet eine Sonderausstellung noch bis Ende 2022 die Rolle des so genannten Entjudungsinstitutes: "Erforschung und Beseitigung. Das kirchliche 'Entjudungsinstitut' 1939–1945" (20.09.19-23.12.22)



Erfurt

In Erfurt eröffnet eine Ausstellung zum Projekt "KAYFUYEM | weiblich, jüdisch, Künstlerin". (23.09.21-28.11.21)



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Die Arbeit des Himmels: Oder was macht ein Toraschreiber?" kann man in Erfurt Ausflüge in die jüdische Kultur, Geschichte und Sprache unternehmen. Es finden Gespräche mit Rabbinern und Gemeindemitgliedern statt, besucht wird die Neue Synagoge. Außerdem gibt es eine Führung durch die Dauerausstellung am "Erinnerungsort Topf & Söhne - Die Ofenbauer von Auschwitz". (14.09.21-30.11.21)



Mühlhausen

Einen Erzählabend mit "Jüdischen Märchen und Legenden" bietet die Reihe "Kunst und Kultur in der ehemaligen Synagoge Mühlhausen" am 18. September 2021.



Nordhausen

Um Jüdische Friedhöfe als Teil des kulturellen Erbes kümmert sich die Hochschule Nordhausen mit digitalen Mitteln. "Gegen das Vergessen" heißt der Blog der Uni Jena mit Interviews von Holocaust-Überlebenden.



Sondershausen

Einen nur noch wenig bekannten Teil der Stadtgeschichte zeigt "Juden in Sondershausen" in der Galerie im Schloss. (12.09.21-16.01.22)