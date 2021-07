Am Rande des Thüringer Schiefergebirges, im Südwesten der Stadt Saalfeld, liegen in der Tiefe des Berges die Saalfelder Feengrotten verborgen. Vor über hundert Jahren wurde die Höhle als Sehenswürdigkeit eröffnet. Entdeckt wurde die Tropfsteinhöhle durch einen Zufall. Jahrhundertelang hatten Bergleute im Saalfelder Bergwerk "Jeremias Glück" Alaunschiefer abgebaut. Im Jahr 1910 wagten sich Wissenschaftler auf der Suche nach Heilwasser noch einmal in die alten Stollen vor – und stießen auf die Tropfsteinwelt, die das mineralhaltige Tropf- und Quellwasser seit der Schließung des Bergwerks die geschaffen hatte.



Die Grotten leuchten in blau, rot, gelb und verschiedenen Brauntönen. Die größten und schönsten Tropfsteine finden sich im Märchendom. Die hohe Decke dieser farbenprächtigen und größten Grotte wölbt sich über einen See wie das Dach eines Domes. Hier gibt es Tropfsteine, die zwei Meter lang und schon 250 Jahre alt sind. Neben dem Schaubergwerk gibt es in Saalfeld auch den Abenteuerpark "Feenweltchen", der Kinder zum Toben und Spielen einlädt. Im Erlebnismuseum "Grottoneum" kann man die Entstehung des Bergwerks multimedial erfahren und Kinder können an Mitmachstationen selbt aktiv werden.