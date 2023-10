Sie trägt den weltberühmten Reformator im Namen und war seine wichtigste Wirkungsstätte: Die Lutherstadt Wittenberg. Hier lebte Martin Luther 35 Jahre lang und verbrachte damit mehr als die Hälfte seines Lebens in der Stadt. Bei einem Rundgang durch die Altstadt können zentrale Orte der Reformation besichtigt werden: Etwa die Schlosskirche, an deren Tür Luther am 31. Oktober 1517 seine berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel angeschlagen haben soll – ob sich das tatsächlich so zugetragen hat, ist heute umstritten.



In der Stadtkirche St. Marien predigte Luther und heiratete seine Frau Katharina von Bora, außerdem steht hier einer der bedeutendsten Cranach-Altäre. Das ehemalige Wohnhaus, in dem Luther mit seiner Familie lebte, beherbergt heute als das größte reformationsgeschichtliche Museum der Welt. Eine Dauerausstellung widmet sich dem Leben und Wirken Luthers. Nach dem 31. Oktober 2023 schließt das Lutherhaus wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis Mai 2025 – ein Grund mehr für einen Besuch am Reformationstag.



Für Familien mit Kindern eignet sich besonders die interaktive Sonderausstelltung im Augusteum. Außerdem wird das Escape-Spiel "Tatort 1522" zur Lutherbibel angeboten. 1996 wurden die Luthergedenkstätten (Stadtkirche St. Marien, Schlosskirche, Lutherhaus, Melanchthonhaus) in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen.