Die mitteldeutsche Region ist durch die exzessive Nutzung der Rohstoffe ökologisch stark geschädigt. Viele ehemalige Tagebauten wurden Ende der 90er-Jahre geflutet und Renaturierungsprojekte an den Start gebracht. So auch in Ferropolis: Im Jahr 2000 wurde der ehemalige Tagebau geflutet, um die Verwandlung in eine Erholungs- und Kulturlandschaft voranzutreiben.

Die Wirtschaft in der Region rund um Gräfenhainichen trägt einen großen Nutzen vom Erfolg der "Stadt aus Eisen". Nach Angaben von Thies Schröder, Geschäftsführer der Ferropolis Industriekultur gGmbH: "Mehr als 1,4 Millionen Euro regionale Wertschöpfung werden pro Festival erzeugt." Die Dichte an Veranstaltungen nimmt dabei weiter zu, denn mittlerweile siedeln sich immer mehr Festivals in Ferropolis an. Seit 2009 findet dort jährlich das größte Hip-Hop-Festival Deutschlands, das Splash, statt. Ebenso das Metal-Festival "With Full Force", das bis dahin traditionell in Roitzschjora gefeiert wurde. Seit 2017 hat es in Ferropolis eine neue Heimat, ebenso wie neu gegründete Festivals wie das "Hive".