Mit der Festung Königstein ist einer der Besuchermagneten des Landes in der Sächsischen Schweiz wieder zugänglich. Interessierte können nun online Tickets buchen, zumindest so lange es die Corona-Lage erlaubt. Vorerst sind nur Erkundungen im Außenbereich des knapp zehn Hektar großen Areals auf dem markanten Tafelberg des Elbsandsteingebirges möglich. Trotzdem freut sich Geschäftsführerin Angelika Taube über diesen ersten Schritt zurück in die Normalität.