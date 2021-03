In Sachsen könnte es laut Verordnung ab 15. März unter bestimmten Bedingungen mit der Wiedereröffnung von Museen losgehen:



Vorausgesetzt die 7-Tage-Inzidenz liegt an fünf Tagen in Folge unter 100 im Freistaat, den Landkreisen bzw. Kreisfreien Städten, dann könnten die Museen für Personen öffnen, die einen Termin gebucht haben.



Läge diese Inzidenz sogar unter 50, dürften Museen normal öffnen – ohne Terminbuchung und unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln.