Die Leipziger Autorin Kathrin Wildenberger blickt in ihren Romanen auf dreißig Jahre im Leben einer ostdeutschen Frau. Im Auftaktroman "Montagsnächte" erlebt die 19-jährige Ania eine Dreiecksliebesgeschichte vor dem Hintergrund der friedlichen Revolution in Leipzig im Herbst 1989. Es geht um das Erwachsenwerden in Zeiten des Umbruchs und die Stärke von Träumen. Im zweiten Roman "ZwischenLand" wird die Geschichte von Ania, ihrer Schwester Brit und ihrer Freundin Suse im Sommer 1990 in Leipzig weitererzählt. Im Abschließenden "Unter Träumen" begleitet die Autorin schließlich die Hauptfiguren in die Gegenwart und fragt, was aus den Träumen von einst geworden ist.