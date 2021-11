Adolf Reichardt war Landwirt und Gastwirt, Erfinder mit mehreren Patenten, Hobbyastronom mit selbstgebautem hölzernen Bebachtungsturm, Gründer von Sportvereine und Sterbekassen – und Freidenker. Das sind die gesicherten Fakten über den 1849 in Goßra bei Zeitz geborenen Bauernsohn. Doch wie und warum er zum Freidenker wurde, ist unklar.

Die ersten Freigeister, die sich an den Dogmen der Kirche rieben und diese infrage stellten, gab es schon Anfang der 19. Jahrhunderts. Statt Glaubensgrundsätze nachzubeten, solle der Mensch sich seines eigenen Verstandes bedienen. Oder wie es der berühmteste deutsche Freidenker, Friedrich Nietzsche, formulierte: Freidenker sei, wer das "Ausdenken und Aussprechen von verbotenen Dingen" praktiziere.

Naturwissenschaft statt Glaube, Evolution statt Schöpfung, Feuerbestattung statt Erdgrab, rigorose Trennung von Kirche und Staat. Unter den Freidenkern findet man Reformer aus dem Bürgertum, ebenso wie Sozialdemokraten und Kommunisten. Ihren Höhepunkt hatte die Freidenkerbewegung in der Weimarer Republik, bevor die Nazis sie verboten.

Im Ort selbst ist er eigentlich mehr als 'Spinner' in die Geschichte eingegangen.

Im Ortsgedächtnis ist Adolf Reichardt lebendig geblieben durch Geschichten, Legenden und seinen Friedhof. Das Recht, nicht auf geweihtem Kirchengrund bestattet werden zu müssen, erstritt er sich 1923 vor dem Reichsgericht in Leipzig. So wird es seit Jahrzehnten im Dorf erzählt. Harald Menz hat in Archiven und Bibliotheken nach dem Urteil gesucht – "Gibt's aber nicht."