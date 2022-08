Projekt X-Dörfer Wie in Freital ein Kultur-Café gesellschaftliche Risse überwinden will

Hauptinhalt

In Freital, südlich von Dresden, gibt es ein Kultur-Café, das die Menschen zusammenbringen will, ob durch Filme, Gespräche oder gemeinsames Singen. Die gerade in Orten wie Freital spürbaren gesellschaftlichen Widersprüche zwischen unterschiedlichen Gruppen sollen so überwunden werden. Entstanden ist das Kultur-Café im Rahmen des Projektes X-Dörfer des Staatsschauspiels Dresden, das Projekte bewusst in Kleinstädten und ländlichen Regionen unterstützt. Wie das funktioniert, hat MDR KULTUR erkundet.