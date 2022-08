Projekt X-Dörfer Wie in Freital ein Kultur-Café gesellschaftliche Risse überwinden will

Hauptinhalt

In Freital, südlich von Dresden, gibt es ein Kultur-Café, das die Menschen zusammenbringen will – ob durch Filme, Gespräche oder gemeinsames Singen. Die spürbaren gesellschaftlichen Risse zwischen unterschiedlichen Gruppen im Ort sollen so überwunden werden. Entstanden ist das Kultur-Café im Rahmen des Projektes X-Dörfer des Staatsschauspiels Dresden, das bewusst Projekte in Kleinstädten und ländlichen Regionen unterstützt. Ein Besuch vor Ort.