Einer der schönsten Orte in Freital ist Schloss Burgk. Das einstige Herrenhaus wurde zum ersten Mal im 12. Jahrhundert erwähnt. Im 18. Jahrhundert hat es die Familie Dathe von Burgk erworben und darin gelebt. Heute laden eine hübsche Garten-Teichanlage und das Ensemble mit hohem Schlossturm und eklezistischer Fassade zum Erkunden ein.



Und Innen bietet es noch mehr: zwei wichtige Sammlungen Dresdner Kunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Kristin Gäbler leitet seit März 2021 das Schloss und schätzt etwa die Friedrich-Pappermann-Sammlung, die auf Schloss Burgk zu sehen ist: "Die kam 1993 in unser Haus und ist vielleicht die einzige wirklich geschlossen erhaltene Privatsammlung, die aus der DDR-Zeit herübergerettet werden konnte und die wir jetzt auch in fast ihrer Gesamtheit so präsentieren".

Kristin Gäbler vor den Kunstschätzen, die es in Schloss Burgk zu sehen gibt. Bildrechte: MDR/ Ann-Kathrin Canjé

Bergbau und besonderer Ausstellungsschatz

Auch zur Stadt- und Bergbaugeschichte informieren Ausstellungen im Schloss. Sie erinnern an die Geschichte des Steinkohle-Bergbaus, die im 15. Jahrhundert mit dem bäuerlichen Abbau ihren Anfang nahm. Spätestens mit dem "Steinkohle-Mandat" im 18. Jahrhundert gab es Aufschwung. Der Bergbau und Schloss Burgk verschmelzen an diesem Ort und machen das Leben unter Tage erfahrbar.

"Dorothea" wie die erste elektrische Grubenlok der Welt genannt wird, ist eine Leihgabe des Siemens-Forums Münchens. Bildrechte: MDR/ Ann-Kathrin Canjé Solange das Besucherbergwerk aufgrund der Pandemie noch geschlossen ist, tröstet die nachempfundene Bergschauanlage, die auch ganz besondere Ausstellungsschätze zeigt, wie Kristin Gäbler weiß: "Wir sind ganz stolz, dass wir hier in unseren Räumen 'Dorothea' beherbergen dürfen. 'Dorothea' ist die erste elektrische Grubenlok in der Region, aber auch die erste der gesamten Welt."

Wochenendprogramm für die ganze Familie

Auf Schloss Burgk findet sich Programm für die gesamte Familie und nach einem Tag im Museum lädt das Café auf dem Schlossgelände zu hausgemachten Eis und Kuchen ein. Kristin Gäbler empfiehlt für die Kinder auch noch den Erlebnisspielplatz "Burgkania" und den Weihnachtsmarkt am ersten und zweiten Advent im Innenhof des Schlosses: "Am dritten Advent kommt dann der Weihnachtsmann mit der Wind-Bergbahn angefahren, weil die Weihnachtsausstellung 'Mit der Eisenbahn zum Weihnachtsmann' heißt."

Weitere Informationen Schloss Burgk

Altburgk 61

01705 Freital



Museum im Schloss und Südflügel, Ausstellungen im Ostflügel

Sonderausstellung "Älter als gedacht" und Stiftung Pappermann



Öffnungszeiten:

Montags geschlossen

Dienstag bis Freitag von 12 bis 16 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 bis 17 Uhr



Hinweis: Die Kunstsammlung ist wegen Bauarbeiten derzeit geschlossen.



Mehr Informationen finden Sie auf schloss-burgk-freital.de

Die neue Spielstätte der Spielbühne Freital findet sich neben der Lutherkirche. Der Verein ist auch aktives Mitglied im soziokulturellen Zentrum Freital. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé

Neben Malerei und Bergbau gibt es in Freital auch Theater in der "Spielbühne" zu erleben. Dort stehen nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder auf der Bühne. So wie Kerstin Hofmann, die schon seit 1983 aktiv ist, als sie noch ein Kind war. Dank eines Förderers konnte das Theater vor zwei Jahren in den ehemaligen Gemeindesaal der angrenzenden Lutherkirche ziehen. Daher bietet der neue Spielort nicht nur eine Bar, eine kleine Bühne und einen eigenen Fundus, sondern auch eine Außenbühne.

Spielbühnen-Mitglied Kerstin Hofmann engagiert sich wie alle Vereinsmitglieder ehrenamtlich bei der Spielbühne. Bildrechte: MDR/ Ann-Kathrin Canjé Kerstin Hofmann erklärt: "Bei uns erlebt man Kinder- und Jugendtheater und natürlich auch Stücke für Erwachsene. Vom Märchen bis Krimi ist alles dabei. Wir versuchen, zwei bis drei Inszenierungen pro Monat zu machen und haben circa 50 bis 60 Vorstellungen im Jahr."



Im Sommer stand "Die verschwundene Miniatur" von Erich Kästner auf dem Spielplan, demnächst dann wieder "Der Vorname". Momentan wird wegen der Pandemie-Bedingungen nur draußen gespielt, im Winter beispielsweise das Märchen "Die Schneekönigin" in einer gekürzten Fassung. Damit es auch schön warm und weihnachtlich wird, ist draußen ein kleiner Weihnachtsmarkt geplant.

Was die Spielbühne Freital so besonders macht? Für Hofmann steht fest: "Die Menschen, die das hier tun, weil: Wir machen das mit Herzblut. Für mich ist das meine zweite Familie. Es hat immer so eine schöne, heimelige Atmosphäre".

Weitere Informationen Spielbühne

Lutherstraße 33a

01705 Freital



Aktueller Spielplan:

Vom 27. November 2021 bis 6. Februar 2022 wird jeweils an den Wochenenden "Die Schneekönigin" um 17 Uhr gespielt.

Wer heute durch Freital fährt, muss zum Glück keine Gebühren dafür zahlen. Im 19. Jahrhundert sah das noch anders aus. An die Verkehrsgeschichte Sachsens erinnert heute noch das gelbe Einnehmerhaus am Rande der Stadt. Von 1828 bis 1847 war das nämlich das Zollhaus, in dem der sogenannte Einnehmer lebte. Er sammelte die Straßengebühren ein von den Menschen, die auf den neugebauten Chausseen fahren wollten.

Die Figur des Bildhauers Hans Scheib begrüßt die Gäste im Haus in alter "Einnehmer"-Tradition. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé Seit 1994 findet sich auf den drei Etagen des restaurierten Fachwerkhauses der Kunstverein-Freital und stellt regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler aus. Pro Jahr sind das rund sieben verschiedene Ausstellungen. Daneben können Kunstinteressierte zum Töpfern, Malen oder Schnitzen vorbeikommen oder sich einfach im historischen Haus umschauen. Auf Besucherinnen und Besucher wartet dann im Bestfall die 81-Jährige Barbara Hornich, die Gründungsmitglied des Vereins ist und spannende Geschichten zu erzählen weiß:



"Der Berliner Bildhauer Hans Scheib hatte hier eine Ausstellung mit großen Holzfiguren, und als er kam, habe ich gesagt: Du bist ein berühmter Bildhauer. Ich habe 500 Mark, ich hätte gerne so einen kleinen Einnehmer von Dir. Und dann kam er an und hat mir den hier geschenkt." Im Eingangsbereich des Hauses begrüßt heute also die Skulptur. Barbara Hornich lädt alle Interessierten ein, vorbeizukommen:

Wenn man hier die Straße runtergelaufen kommt, sagt man: 'So was Ödes‘, und dann geht man die drei Stufen runter und ist in einer anderen Welt. Barbara Hornich, Vorstand Kunstverein Freital