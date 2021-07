Der Jenaer Professor Friedrich Klopfleisch (1831–1898) gilt als "Vater der modernen Archäologie in Thüringen", weil er versuchte, sich aus den Funden auch ein Bild der Lebensumstände zu machen. So formuliert es Mario Küßner, der Gebietsreferent für den Landkreis Sömmerda im Thüringer Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege ist. Klopfleisch war auch einer der Begründer der ur- und frühgeschichtlichen Sammlung der Universität Jena.



Die Bronzezeit ist die Periode in der Geschichte der Menschheit, in der Metallgegenstände vorherrschend aus Bronze hergestellt wurden. Diese Epoche umfasst in Mitteleuropa etwa den Zeitraum von 2200 bis 800 vor Christus.



1877 entdeckte Klopfleisch das Fürstengrab aus dem Jahr 1942 vor Christus. Der Grabhügel war ursprünglich achteinhalb Meter hoch und hatte einen Durchmesser von etwa 34 Metern. Das Alter konnte auch durch die Analyse des in der Totenhütte verbauten Eichenholzes ermittelt werden.