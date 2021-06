Während in Erfurt die Bundesgartenschau stattfindet, wollen sich auch Museen des Altenburger Landes mit der Geschichte des Gartens befassen. Eine Kooperation des Residenzschlosses Altenburg, des Lindenau-Museums, des Naturkundemuseums Mauritanium und des Museums Burg Posterstein will aufzeigen, wie historische Gärten das Landschaftsbild und die Gesellschaft geprägt haben.

Von Bauerngärten bis Urban Gardening

Auf Burg Posterstein ist daher in diesen Wochen eine der Ausstellungen zu historischen Gärten im Altenburger Land zu sehen. Die Ausstellung #Garteneinsichten mit dem Untertitel "Wie der Gärtner, so der Garten" widmet sich der Frage, wie Gärten in ihrer Form und Funktion auch immer ein Spiegel der Gesellschaft waren.

Die Erfurter Gartenarchitektin Christiane Nienhold Bildrechte: MDR/Ole Steffen Wir stellen – vom Bauerngarten bis zum Urban Garden der heutigen Zeit – die Gärten aus 1.500 Jahren Zeitgeschichte vor. Kurz beschrieben und immer im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Entwicklungen der Zeit. Christiane Nienhold, Co-Kuratorin und Gartenarchitektin

Bei der Ausstellung geht es auch um die Frage, wie der Garten der Zukunft aussehen soll. Welche Bedürfnisse müssen Gärten künftig erfüllen? Schlägt Effizienz irgendwann Natürlichkeit? Schon jetzt sieht man vielerorts Schotter- und Steingärten statt blühendem Zier- und Nutzgarten. Ist das zu bedauern oder schlichtweg eine weitere Facette dessen, was "Garten" sein kann? Die Ausstellung will dazu anregen, über diese Fragen nachzudenken.

Historische Gärten im Altenburger Land

Noch heute gestalten viele Altenburger ihre Gärten nach historischem Vorbild. Bildrechte: MDR/Ole Steffen In Posterstein stehen zwei Gartenformen im Fokus: Die Bauerngärten und die Gärten der Rittergüter. Co-Kuratorin Christiane Nienhold hat sich mit der Geschichte der Bauerngärten im Altenburger Land befasst. Sie haben sich in ihrer Form an den frühen Klostergärten orientiert. "Das hängt damit zusammen, als im 12. Jahrhundert die Altenburger Region Reichsland wurde und Klöster eingeführt wurden – vorher war das slawisch besiedelt", sagt Nienhold.

Die Klöster mit ihren Kreuzgängen und dem grünen Rasen, die Aufteilung ihrer Gärten in einen Obst-, Gemüse- und Kräutergarten – das ist an den Höfen der Bauern kopiert worden. Christiane Nienhold

Schlösser, Rittergüter und ihre Gärten

Bauerngärten und Rittergüter stehen bei der Sonderschau im Fokus. Bildrechte: Museum Burg Posterstein Als zweite Form werden die zu Schlössern und Rittergütern zugehörigen Gärten beleuchtet. Ein Highlight der Ausstellung ist dabei der landschaftliche Park des Schlosses Tannenfeld. Vor gut 200 Jahren ist er von der Herzogin von Kurland angelegt worden. Über 50 Rhododendronarten sind dort noch heute zu bestaunen.

1899 gründete Arthur Tecklenburg ein Sanatorium für "Gemüts- und Nervenkranke" auf dem Gelände und erweiterte die Parkanlage um Nutzgärten, "um ein autarke Versorgung der Patienten zu ermöglichen", so Nienhold. Nach dem Besuch in der Ausstellung ist der Ausflug in den Schlosspark Tannenfeld nur eine 15-minütige Autofahrt entfernt. So kann das Ausstellungsobjekt direkt in natura betrachtet werden. Schlosspark Tannenfeld in der Thüringer Gemeinde Löbichau. Bildrechte: Museum Burg Posterstein

Mitmachaktion auf Instagram und Twitter #Garteneinsichten

Zur Ausstellung gehört auch der Hashtag #Garteneinsichten. Hobbyfotografinnen und -fotografen können darunter auf allen gängigen sozialen Medien Fotos, Videos oder Blogbeiträge veröffentlichen. Das Material wird von Co-Kuratorin Marlene Hofmann ausgewertet und im Laufe der Zeit in die Ausstellung integriert. Außerdem soll auf der Website eine Auswahl der zugespielten Beiträge veröffentlicht werden.