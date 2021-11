Gartenreich Dessau-Wörlitz: Soll Direktorin Brigitte Mang jetzt gehen?

Sandra Meyer: Es gab immer wieder Debatten um ihr Kommunikationsmanagement, also ins Haus und auch nach außen. Zudem wurde ihre Personalführung kritisiert, also vieles davon wurde zwar immer nur in den Medien ausgetragen, ob das immer alles fair war, ist nochmal zu hinterfragen. Aber offensichtlich hat es nun die Konsequenz, dass man den Vertrag mit Frau Mang nicht einfach verlängert, sondern eben neu ausschreibt.

Sandra Meyer: Herr Robra hat wohl schon im September angekündigt, halböffentlich, und es irritiert, weil das war immer meine Wahrnehmung in den vergangenen Jahren: Frau Mangel nie vonseiten der Politik gerügt wurde. Also im Gegenteil: Von Beginn an hat sie mit Blick auf die Staatskanzlei und deren Interesse agiert. Also selbst die Öffentlichkeitsarbeit wurde teils von der Staatskanzlei für sie übernommen. Man war offensichtlich seitens des Landes geneigt, den Vertrag zu verlängern bis zum September oder jetzt, wo die Stellenausschreibung jetzt wirklich draußen ist. Heute jedenfalls hieß es in einer Stellungnahme aus der Staatskanzlei auch Herr Robra hatte für ein Interview leider keine Zeit in ihrer letzten Sitzung ich zitiere: "In ihrer letzten Sitzung hat das Kuratorium daher einstimmig beschlossen, die Ausschreibung für die Direktorenstelle zu veröffentlichen." Also einstimmig wundert man sich, weil das Land ja eigentlich für Frau Meng war, die jetzt doch eine Ausschreibung, da hat gegebenenfalls jemand ein Machtwort gesprochen. Und da vermutet man, dass das aus dem Bund kam. Die sitzen ja auch mit im Kuratorium.