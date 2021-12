UNESCO-Weltkulturerbestätte Gartenreich Dessau-Wörlitz erhält Millionenförderung

Die Weltkulturerbestätte Gartenreich Dessau-Wörlitz und die dazugehörige Kulturstiftung erhalten von 2022 bis 2026 eine Millionenförderung vom Land Sachsen-Anhalt. Dies gab die Landesregierung am Freitag bekannt. Die entsprechende Vereinbarung über eine Fördersumme von 34,1 Millionen Euro wurde von Staatskulturminister Rainer Robra und der Direktorin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz Brigitte Mang unterzeichnet.

Direktorin und Vorstand der Kulturstiftung Brigitte Mang. Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn

Die neue Finanzierungsvereinbarung schließt planmäßig an die zum 31. Dezember 2021 auslaufende an. Mit der Förderung soll die UNESCO-Welterbestätte Gartenreich Dessau-Wörlitz gesichert erhalten und weiter entwickelt werden. Trotz Herausforderungen durch den Klimawandel, die wirtschaftliche Entwicklung und den Tourismus sei die Sicherung der Denkmalsubstanz oberste Priorität, so Stiftungsdirektorin Brigitte Mang.