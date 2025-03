Salzwedel liegt weit im Norden der Altmark, in der einstigen Hansestadt kreuzen sich Straße der Romanik und Deutsche Fachwerkstraße. Tatsächlich gibt es hier viele wohl erhaltene Fachwerkhäuser. Der Großteil stammt auf dem 19. Jahrhundert. Die Vorgängerbauten gehen bis ins 16. oder 17. Jahrhundert zurück – Inschriften und Schnitzereien in den Zierbalken erzählen von den Ursprüngen.

Das wahrscheinlich älteste Fachwerkhaus der Stadt ist das sogenannte Hochständerhaus, das vermutlich Mitte des 15. Jahrhunderts als Kaufmannshaus errichtet wurde. Das Ritterhaus zählt zu den schönsten Fachwerkbauten in Salzwedel. Die kunstvollen Verzierungen am Portal des Gebäudes zeigen einen jungen und einen alten Ritter im Harnisch und lassen sich der Renaissance zuordnen. Gerade gerettet wird ein Fachwerkbau im klassizistischen Stil, das einstige Badehaus, das der Salzwedeler Armenarzt Dietrich Christoph Seebode direkt an der Stadtmauer errichten ließ.



Salzwedel lässt sich gut bei einem Tagesausflug zu Fuß erkunden. An den historischen Sehenswürdigkeiten befinden sich Schilder mit QR-Codes, die mit dem Smartphone gescannt werden können, um mehr über die Geschichte zu erfahren. So wird ein Spaziergang durch die Stadt zur Zeitreise. Wer tiefer eintauchen will, ein Abstecher ins Johann Friedrich Danneil-Museum lohnt. Größtes Ausstellungsstück ist das Museumsgebäude, ein Fachwerbau mit Treppenturm.