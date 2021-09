Stülpner-Karl und Gefährden Bildrechte: IMAGO

Jagen, die Nächte in Wäldern verbringen, das ist das Leben von Carl Heinrich Stilpner, genannt Stülpner-Karl. Zumindest in den Legenden, an denen er in seiner angeblichen Autobiographie "Carl Stülpner's merkwürdiges Leben und Abenteuer" kräftig mitstrickt.



In Wahrheit ist es mehr ein phantasievolles romantisches Lebensgemälde, als biographische Wahrheit. Denn Ärger mit der Obrigkeit, den hat Stülpner-Karl ein Leben lang. Stülpner wächst in bitterer Armut auf. Das Militär verspricht geregeltes Einkommen und Essen. Doch immer wieder eckt Stülpner an und desertiert schließlich. Verfolgt und vogelfrei haust er in den Wäldern.



Wie die Räuber von heute entzieht sich Stülpner dem polizeilichen Zugriff durch Flucht über die Grenze ins nahe Böhmen. Heimlich kehrt er nächtens zurück, um bei der Mutter die Wäsche zu wechseln oder seine Geliebte zu schwängern. Hinterhalten entkommt er immer wieder und soll – so die tolldreisteste seiner Geschichten – mutterseelenallein die Burg Scharfenstein belagert haben.



Eine Amnestie nutzt er, um wieder ins bürgerliche Leben zurückzukehren, heiratet, arbeitet als Zwirnhändler und Schmuggler. Viel Erfolg hat er offenbar nicht. Lahm und fast blind muss er von der Gemeinde Scharfenstein unterstützt werden. Reihum muss ihn jeder Hausbesitzer acht Tage lang beköstigen und beherbergen. Genug Zeit, um sich die phantasievoll ausgeschmückten Geschichten des einstigen Wilddiebes anzuhören.