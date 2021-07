Christa Wolf im Oktober 1989 Bildrechte: imago images / epd

Nach Erich Honeckers Machtantritt 1971 wird das Bitterfelder Projekt als einseitige, lebensfremde Marotte Ulbrichts endgültig beerdigt, zumal er noch einen unliebsamen Nebeneffekt hervorbringt, wie Christa Wolf 1990 rückblickend beschreibt:



"Und als klar wurde, dass die Verbindung der Künstler mit den Betrieben dazu führte, dass sie realistisch sahen, was dort los war, dass sie Freundschaften mit Arbeitern, mit Betriebsleitern, mit Leuten anderer Berufe knüpften und dass sie Bescheid zu wissen begannen auch über die ökonomische Realität in diesem Land: Da, genau an diesem Punkt, wurde die Bitterfelder Konferenz, wurden die Möglichkeiten, die sie uns eröffnet hatte, ganz rigoros beschnitten. Damit wurde also die Möglichkeit zur Einmischung durch Kunst, die wir vehement ergriffen hatten und die wir gar nicht so schlecht fanden, gekippt".