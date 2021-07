August von Herder projektierte den Stolln Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für Bergleute ist der Stolln eine Legende: Johann Wolfgang von Goethe und Alexander von Humboldt sind an seiner Planung beteiligt. Federführend ist August von Herder, Sohn des berühmten Dichters und ab 1826 Oberberghauptmann in Sachsen. Gemeinsam wagen sie damals das Abenteuer und projektieren den längsten Tunnel der Welt.



Der Bergbau entwickelt sich im 18. Jahrhundert rasant. Probleme bereitet die Entwässerung der Bergwerke, die damals immer tiefer ins Erzgebirge vorangetrieben werden. Und so beginnen 1844 die Arbeiten an einem Stolln im Freiberger Bergbaurevier.