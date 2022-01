Der Thüringer Museumspark befindet sich im ehemaligen Gebäude der Gundelach-Glashütte im Ortsteil Gehlberg in Suhl. Hier begann Emil Gundelach bereits 1896, nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen, mit der industriellen Herstellung der ersten gläsernen Röntgenröhren und wurde in kürzester Zeit zum weltweit führenden Hersteller. Ein Exemplar der Röhre befindet sich heute in der Uni-Klinik Leipzig, ein weiteres im Science-Museum in London.

Bis zur Wende galt Gehlberg als etablierter Standort der Glasproduktion. Heute informiert das Glasmuseum über deren lokale Geschichte und zeigt technische Glasprodukte, gefertigt von 1945 bis 1995. Künftig soll es freitags wieder Schauvorführungen geben.

Mehr Informationen Thüringer-Museumspark

OT Gehlberg

Glasmacherstraße 1

98528 Suhl



Öffnungszeiten:

Dezember bis April:

Mittwoch bis Freitag: 11 bis 16 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 13 bis 16 Uhr



Mai bis Oktober:

Mittwoch bis Freitag: 11 bis 17 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage: 13 bis 17 Uhr



Nach der pandemie-bedingten Pause soll es künftig wieder Glasbläser-Schauvorführungen geben,

immer freitags um 14 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.

Von der Sanduhr bis zum Glasfaser-Kabel reicht das Spektrum der Exponate im Schott GlasMuseum in Jena. Bildrechte: dpa Das Museum befindet sich in der Villa der Familie Otto Schott (1851-1935) und vermittelt Einblicke in die Produkt- und Technologiegeschichte der Schott Glaswerke. So können sich Besucherinnen und Besucher zukunftweisende Spezialgläser und andere High-Tech-Materialien aus nächster Nähe anschauen. Bestaunt werden können Gläser für Astronomie und Weltraumfahrt, Laborgläser und ein Nachbau des Glaslabors des Wissenschaftlers Otto Schott aus dem Jahr 1879.



Dem Begründer der modernen Glaswissenschaft und Glastechnologie sind die Räume im Erdgeschoss der Villa gewidmet. Museumspädagogische Veranstaltungen und Führungen gibt es auch, Kinder können auf Glasblöcken malen und mit Glas basteln.

Mehr Informationen Schott GlasMuseum

Otto-Schott-Straße 13

07745 Jena



Öffnungszeiten:

Täglich außer Montag, Samstag und Sonntag: 13 bis 18 Uhr

In der Glasstube Oberhof können Besucherinnen und Besucher Glasbläsern bei der Arbeit zuschauen und hautnah erleben, wie einfache Glasröhren und -stäbe in farbenfrohe Kunstwerke, Sammlerstücke und Unikate verwandelt werden. Kinder und Erwachsene erfahren dabei Wissenswertes über die Thüringer Glaskunst; über Werkzeuge, Materialien und Arbeitsweise. Außerdem können Gäste der Glasstube ihre eigenen Glaskugeln blasen und im Anschluss dekorieren.

Mehr Informationen Glasstube Oberhof e.K.

Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 17A

98559 Oberhof



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr

Feiertag: 10 bis 17 Uhr

Montag: Ruhetag

In der Schauwerkstatt der Greiner Glasmanufaktur können Besucher und Besucherinnen in Live-Vorführungen hautnah miterleben, wie an der bis zu 2.500 Grad heißen Flamme gläserne Kunstwerke wie Öllampen und Glaskugeln entstehen. Im Anschluss können unter Anleitung auch eigene Werke geschaffen werden. Für eine Pause zwischendurch kann das Glasbläser-Café besucht werden. In der Glaskuppel des Cafés kann auf 15 Bildern die Glasgeschichte der Stadt Neuhaus bestaunt werden.

Mehr Informationen Greiner Glas Manufaktur

Sonneberger Str. 150

98724 Neuhaus am Rennweg



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 10 bis 17 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 16 Uhr