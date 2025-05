Da es hier kaum Kriegsschäden gab, können heute in der Görlitzer Altstadt Schätze der Baukunst aus über einem halben Jahrtausend bewundert werden, von Gotik bis Jugendstil. Wer durch die Gassen und Straßen schlendert, fühlt sich automatisch in die Geschichte zurückversetzt. Ihren fabelhaften Zustand verdankt die Architektur der Stadt einem anonymen Spender, der Jahr für Jahr eine "Altstadtmillion" auf das Konto der Stadt überwiesen hat.

Die Ratsapotheke ist eine der bekanntesten Bürgerhäuser in der historischen Altstadt. Besonders interessant sind die zwei Sonnenuhren sowie die vielen Inschriften am Haus. Auch das Alte Rathaus hat mit seinem aufgestockten Rathausturm und der Uhr aus dem Jahr 1524 viel zu bieten. Bei einem Spaziergang über die Altstadtbrücke, die symbolisch für das Zusammenwachsen zweier Städte steht, kann man ins polnische Zgorzelec spazieren. Hier führt auch der Ökumenische Pilgerweg Via Regia lang. Auch der Görlitzer Flüsterbogen kann in der Altstadt entdeckt werden: Durch ein gutes Weiterleiten von Schallwellen kann ein Flüstern an einem Ende des Bogens auch am anderen Ende gehört werden.