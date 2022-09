Wenn der letzte Dorfladen, der letzte Jugendclub oder der letzte Bäcker schließt, verlässt auch ein Stück Leben den Ort. So ist es in vielen Dörfern geschehen. Mit ihnen ist oft auch die Kultur und Nachbarschaftlichkeit gegangen. Dass es nicht so bleiben muss, zeigt das Überland-Festival in Görlitz.

1) Das Land ist nicht "tot"

"Land lebt doch!" ruft der Flyer des Überland-Festivals den Zweiflern entgegen. Das Festival feiert den ländlichen Raum und will zeigen, wie Menschen ihn mit ihren Ideen zu einem besseren Ort machen.

Zahlreiche Akteure sind vor Ort, die selbst einen alten Konsum, einen alten Bahnhof oder leerstehende Industriebrachen "zurückerobert" und umfunktioniert haben. Häufig haben sie das auf eigene Faust gemacht und erst später (finanzielle) Unterstützung bekommen. Das Festival fungiert als großes Vernetzungstreffen, bei dem Besucherinnen und Besucher erfahren, wie solche Projekte gelingen können.

Andreas Willisch organisiert mit dem Thünen-Institut für Regionalentwicklung das Festival. Bildrechte: Jörg Gläscher, Robert Bosch Stiftung

Aber ist das Festival nur etwas für die "Aktiven" vom Land? "Nein, jeder ist eingeladen", sagt Organisator Andreas Willisch. Es sei auch ein Festival für Menschen, die noch nicht aktiv sind oder die "von der Stadt in den ländlichen Raum gucken und dort von den Leuten was lernen wollen".

2) Konkrete Pläne statt Phrasendrescherei

"Wir sehen immer noch so eine Außenperspektive, was den Leuten im ländlichen Raum fehlt und was anders sein müsste. Die Leute, die dort täglich was machen, sind da immer noch sehr leise", sagt Willisch. Es sei wichtig, nicht nur Metagespräche zu führen, sondern auch ganz konkret anzupacken. Da seien sowohl die Menschen vor Ort als auch die Politik in der Pflicht. Letztere konnten vom Überland-Festival schon überzeugt werden.

Im Kühlhaus Görlitz steht beim Festival die Vernetzung im Vordergrund. Die verschiedenen Projekte stellen sich vor und tauschen Erfahrungen aus. Bildrechte: Jörg Gläscher / Thünen-Institut für Regionalentwicklung e.V.

Im letzten Jahr war Michael Kretschmer zu Gast, in diesem Jahr wird der Ostbeauftragte Carsten Schneider nach Görlitz kommen. Allerdings nicht für Wahlkampfreden. Denn es gelte ein Grundprinzip, wie Willisch erklärt: "Wir holen die Politiker von der Bühne auf die Augenhöhe der Leute. Und dann geht es um Aufmerksamkeit, um Austausch und natürlich am besten auch um Verabredungen. Dazu, wie vor Ort ganz praktisch geholfen werden kann."

3) Konzerte mit Husten und Banda Comunale