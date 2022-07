Wäre ein Welterbetitel für Görlitz auch ein bisschen das Äquivalent dafür, dass damals die Bewerbung für die europäische Kulturhauptstadt nicht geklappt hat?

Das sind natürlich zwei völlig unvergleichbare Dinge. Das eine ist eine einmalige Veranstaltung in einem Jahr, eine wichtige natürlich, eine herausgehobene. Das andere ist eine Anerkennung, die grundsätzlich dauerhaft gilt. Oft wird ja gesagt, das ist ein tolles touristisches Label, Welterbestätte zu sein. Das ist sicherlich auch der Fall. Aber ich glaube, dass auch nach innen für die Görlitzer Bevölkerung, hier für die Region, das einfach eine Anerkennung ist, welche Substanz da ist und die Arbeit, die jahrzehntelang in diese Stadt geflossen ist. Wir sind immer wieder total froh, das baut immer wieder auf, wenn Menschen zum ersten Mal nach Görlitz kommen und diese Stadt sehen und sagen: Wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es so etwas noch gibt.

Wir sind nicht nur die Stadt mit den meisten Baudenkmälern nördlich der Alpen. Sondern diese Stadt ist auch in ihrer Substanz so weit saniert und renoviert worden in den letzten gut 30 Jahren, dass man sie in einer Qualität erleben kann, wie möglicherweise noch nie in dieser Stadt, vielleicht Anfang des 16. Jahrhunderts, als der Untermarkt gebrannt hatte vorher und man viele Gebäude neu gebaut hat.

Aber so, wie sie jetzt da steht, ist es eigentlich nur dann möglich, wenn eine Stadt in einer solchen außergewöhnlichen Zeitraffer-Situation, die wir nach den 90er-Jahren dann eben hatten – wo in sehr kurzer Zeit ganz viele Mittel vom Substanzerhaltungsprogramm des Bundes bis hin zu europäischen Fördermitteln bereit standen – und das Engagement privater Investoren, und die sind immer an erster Stelle zu nennen, uns unterstützt hat, um das zu leisten. Und man kann einfach nur sagen: Kommt nach Görlitz und schaut euch das an. Es gibt wirklich kaum Vergleichbares. Görlitz will mit dem Welterbetitel auch der Bevölkerung Anerkennung schenken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Den Zeitkorridor, den ich kenne, ist, dass im Oktober 2023 die Kultusministerkonferenz den Beschluss fassen möchte, welche deutschen Städte vorgeschlagen werden und im Januar 2024 soll dann diese Tentativliste bei der UNESCO eingereicht werden. Passiert jetzt eigentlich ihrerseits aus Görlitz aus immer noch etwas? Oder steht jetzt das Konzept?

Das Konzept steht erstmal, aber wir arbeiten natürlich dennoch weiter, weil es gibt unterschiedliche Ebenen, die relevant sind. Wir haben gelernt in den Jahren, dass die UNESCO durchaus auch Erwartungen an eine Welterbestätte hat. Es ist eben nicht nur das touristische Label, sondern der Grundgedanke des Welterbes ist ja, den Menschen weltweit deutlich zu machen durch konkrete Stätten, dass die Menschen und Kulturen in aller Welt herausragende Kulturleistungen erbracht haben und dadurch Verständnis und Respekt und – letztlich weitergedacht – auch Frieden zu erzeugen. Und da ist jede Welterbestätte gefragt: Welchen Beitrag können wir denn zu diesem Welterbe-Gedanken leisten? Da haben wir ein Konzept, an dem wir weiter arbeiten. Das Waidhaus Görlitz gehört zur Architektur, mit der sich die Stadt um den Welterbetitel bewerben will. Bildrechte: MDR/René Römer

Wir wollen eine Kulturerbe-Ausstellung in einer Görlitzer Kirche, die quasi säkularisiert werden soll, die Görlitzer Dreifaltigkeitskirche, installieren. Wir möchten im Waidhaus, dem ältesten säkularen Gebäude, was wir in der Stadt haben, in em das Waid, das Färbemittel, mit dem das Tuch gefärbt wurde, nutzen, um Restaurierungspraktiken, Handwerkspraktiken zu präsentieren und weiterzuvermitteln, die notwendig sind, um Denkmäler zu erhalten. Weil hier haben wir eine unglaubliche Kompetenz, und ich könnte schon sagen, vielleicht gibt es in Italien noch die eine oder andere Stadt, die dem gleichwertig ist.

Aber wir haben in den letzten 30 Jahren so viel an Denkmälern lernen können und Experten hier gehabt – ich glaube, wir können der ganzen Welt etwas erzählen davon, wie man historische Baumaterialien erhält, wie man sie pflegt und welchen Wert sie auch bedeuten. Und das wollen wir tun. Das soll unser Beitrag sein, aktiv um den Welterbe-Gedanken nicht nur hier in der Region, sondern allen Besuchern, die sich für das Welterbe interessieren, zu vermitteln.