Jasper von Richhofen, der Leiter der Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur, erläutert diesen Bewerbungsschwerpunkt: "Es geht im Grunde um alle Strukturen, die also mit diesem internationalen Handel zu tun haben. Dazu gehören natürlich die Hallenhäuser als Kaufmannspaläste, so kann man sie ja schon bezeichnen, aber auch so etwas wie die Waage am Untermarkt. Das ist natürlich ganz wichtig für Handel und Gewerbe."

Für eben diese Netzwerke stehe Görlitz. Das sei an beweglichen Denkmälern nachweisbar, so von Richthofen weiter: "Also was ganz phantastisch ist, was mir zum Beispiel neu war: Es gibt Funde von Tuchplomben, das sind sozusagen Garantieurkunden für die Qualität der Görlitzer Tuche, die werden als archäologische Funde gefunden, zum Beispiel in der Gegend von Moskau, am Zarenpalast, am Nordkap in Norwegen, in Böhmen und Ungarn sowieso. Im Gegenzug zu diesen Tuchen ist Stockfisch, getrockneter Fisch, von den Lofoten, vom Nordkap hier in unsere Richtung verhandelt worden. Das zeigt einfach diese Netzwerke und das kann man natürlich auch mit Quellen dann nachweisen."