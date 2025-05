Beginnen können Sie mit einem entspannten Spaziergang auf der schönen Insel Ziegenwerder zwischen alter und neuer Oder. Dann geht es direkt in das Heinrich von Kleist-Museum, wo Sie in das kurze aber dramatische Leben des berühmten Sohnes der Stadt eintauchen. Ich bin ein Fan von solch kleinen Museen. Und das Personal dort ist bezaubernd. Bei unserem Besuch ging gerade eine Tagung zu Ende, und wir durften die übriggebliebenen Tagungskekse mit Kaffee auffuttern – so lange, bis der Regen draußen aufhörte. Vielen Dank dafür!

In der Stadt selbst treffen Sie an jeder Ecke auf kleine Kunstwerke, Skulpturen, alte und neue. Da kann man einen richtigen Entdeckungsmarathon unternehmen. Und dann gibt es momentan im Packhof eine wundervolle Ausstellung zu sehen: "Axel Anklam & Ulrike Stolte. Zweiklang". Mir haben es vor allem die Skulpturen von Axel Anklam angetan: Gerüste aus metallenen Stäben, umspannt mit hauchdünnen Flächen aus Epoxidharz oder Carbon. Sie erscheinen in unterschiedlichen Formen, ich musste mal an einen hingehauchten Vogel denken, an ein Dino-Ei oder an einen Skulptur gewordenen Ausatmer. Am liebsten will man sich mit ausgebreiteten Armen über diese Gebilde lehnen.