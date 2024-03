Als ich vor ein paar Jahren einem Freund erzählte, dass ich noch nie in Dresden war, erntete ich nicht nur einen überraschten und eher unglaubwürdigen Blick, sondern fand mich wenig später auch mit besagtem Freund in der Elbestadt wieder. Nicht nur er war der Meinung, dass man Dresden unbedingt gesehen haben muss. Die Stadt gehört zu den Top-Reisezielen der Welt und wurde kürzlich von der "New York Times" als "Place to Travel" empfohlen – als einzige deutsche Stadt unter den 52 gelisteten Reisezielen. Meine Kolleg*innen vom Format #hinReisend haben sich Gedanken gemacht, was man in Dresden gesehen haben muss, wenn man nur einen Tag vor Ort ist, darunter das Grüne Gewölbe, das Hotel Taschenbergpalais Kempinski und das Militärhistorische Museum. Alle Tipps finde Sie hier. Vielleicht bekommen Sie beim Lesen ja auch gleich Lust, auf einen Tagesausflug in die Elbestadt.