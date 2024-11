Der während des Ersten Weltkriegs errichtete und mit 47 Hektar größte Friedhof in Halle ist unter Stadtbaurat Wilhelm Jost entstanden. Jost ist im wahrsten Sinne des Wortes eine stadt-prägende Persönlichkeit gewesen. So gibt es noch heute in Halle etwa 50 von ihm verantwortete Bauwerke, unter anderem den Ratshof am Marktplatz.