"Fahr hin & werd glücklich", ist schon auf dem Cover dieses Buches zu lesen, das eine Art Reise(ver)führer sein will, und 80 Glücksorte in Halle vorstellt. Die meisten davon liegen direkt in der Stadt an der Saale, ein paar auch in ihrem Umland. Gesucht, gefunden und beschrieben hat sie Steffi Memmert-Lunau, die in Halle aufgewachsen ist und sich dann in der weiten Welt, in St. Petersburg, Zürich und Berlin, wo sie inzwischen lebt, herumgetrieben hat.