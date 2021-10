Die Leipziger Künstlerin Jantje Almstedt versteht Bodybuilding als Bildhauerei am eigenen Körper: Bei ihr finden sich Tonfiguren, die von Thera-Bändern gefesselt sind und Tonmassen, die sich zwischen Stangen herauspressen. Ihre Skulpturen sollen den Druck auf Körper durch Selbstoptimierung, permanenten Leistungsanspruch und Idealbilder sichtbar machen. In einer Rauminstallation will die Künstlerin neben den Figuren auch Spiegel aufstellen, sodass das Publikum sich selbst reflektiert und Teil des Kunstwerks wird. Möglich ist das vom 13. Oktober bis zum 7. November im Rahmen der Ausstellung "Graduiert präsentiert" der Burg Giebichenstein. In der Burg Galerie im Volkspark sind außerdem weitere Arbeiten von jungen Künstlerinnen und Designern zu sehen, die 2020 und 2021 an der Burg studiert haben.