Am Dienstag feierten viele evangelische Christen den Reformationstag. Vor nun 506 Jahren soll laut Überlieferung Martin Luther seine 95 Thesen in Wittenberg an die Kirchentür genagelt und die Kirche damit für immer verändert haben. Aber nicht nur in Wittenberg und nicht nur am Reformationstag können Sie auf den Spuren Luthers wandeln. Auch in Grimma hat er – je nach Überlieferung – acht bis neun Mal gepredigt. Die mächtige, von Luther aufgrund ihrer Raumhöhe als "Brustbrecher" bezeichnete Klosterkirche in direkter Nachbarschaft zur Mulde ist nur ein Highlight der Altstadt.