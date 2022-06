Kaum ein Künstler passt so gut in dieses Festival wie der DJ Dominik Eulberg. Der Musiker veröffentlicht regelmäßig wissenschaftliche Artikel und schrieb mit "Mikroorganismen überall" das Wissensbuch des Jahres 2021. Auch in seinen Tracks kommt die Natur immer wieder vor, in Form von Tier- und anderen Natursounds.

Der DJ Dominik Eulberg arbeitet in seiner Musik mit Tier- und Naturgeräuschen. Bildrechte: IMAGO / BOBO