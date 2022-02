"Die Menschen betrachten sich ja gerne als vernuftbegabte Menschen", meint Thomas Müller-Bahlke, doch der Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle weiß auch, dass "viele Entscheidungen, die wir im Leben treffen, meist von Emotionen gelenkt werden". Sei es die Liebe, sei es die Wahl des Urlaubsortes oder sei es auch nur die Art, wie wir auf Konsumversprechungen reagieren. Deshalb sei es an der Zeit, sich diesem Thema stärker zuzuwenden.

So setzt die zweite Auflage eines Kulturthemenjahres in der Stadt Halle auf "Die Macht der Emotionen". Nachdem im letzten Jahr dafür die Franckeschen Stiftungen den Hut auf hatten, teilen sich diesmal das Stadtmuseum und das Neue Theater die Aufgabe. Dafür haben sie schon einige Mitstreiter im Kulturboot – von der Martin-Luther-Universität über die Katholische Akademie des Bistums Magdeburg und den Museen bis hin zu Touristik-Unternehmen und Vereinen.

Dieses Zusammenspiel hat im letzten Jahr schon gut geklappt, bilanziert Christin Müller-Wenzel den ersten Jahrgang der Kulturdekade. Da lieferte das Salz das vereinende Element und wurde sogar mit einfallsreichen Stadtmöbeln gekonnt und nachhaltig in Szene gesetzt.



Die Bänke stehen noch immer an mehr als einem Dutzend Orten in Halle, laden zum Verweilen ein und auch zum Staunen. Einmal über die dort angepflanzten Salzpflanzen, den Halophyten, wie man jetzt weiß. Zum anderen verwundert es, dass diese Möbel bislang noch keinem Stadt-Vandalen zum Opfer gefallen ist. Ein gutes Zeichen!