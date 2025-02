Was gibt's in Sachsen an diesem Wochenende zu erleben? Eine ganze Menge, wenn Sie sich in die großen Städte wie Leipzig, Dresden oder die Kulturhauptstadt Chemnitz stürzen wollen. Die richtigen Geheimtipps lauern aber außerhalb der großen Metropolen. Und deshalb sollten Sie am Wochenende in Betracht ziehen, Kurs auf das sächsische Land zu nehmen. Im "Kultur.Palais.Lichtenstein" öffnet nämlich der Holzkunstwerkermarkt des Kulturhofs Zickra seine Türen.