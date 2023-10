Zum elften Mal treffen sich Gruselfans in diesem Jahr an Halloween in dem über 3.000 Quadratmeter großen Gruselgarten der Villa San Remo in Dresdner Stadtteil Loschwitz. Besucherinnen und Besucher erwartet bei Führungen durch den Außenbereich ein extravagantes Spukerlebnis. Kinder werden nachmittags von guten Geistern durch den Garten geführt – so sind schlechte Träume ausgeschlossen.