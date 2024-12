Ganz tief in die Geschichte des Glases eintauchen, Glasbläsern über die Schultern schauen und sogar eine eigene Traumkugel aus Glas blasen – das alles geht in der Farbglashütte Lauscha.

Das Besondere: Die Farbglashütte Lauscha ist eine gewerblich produzierende Glashütte, die Besuchern einen Blick in die aktuelle Produktion erlaubt. Dafür gibt es die Hüttengalerie. Die Empore erlaubt einen gefahrenfreien Blick auf den Schmelzofen. Jeder Besuch ist eine Überraschung: Mal werden aus geschmolzenem Glas verschiedenfarbige Stäbe oder Röhren gezogen. Sie sind das Grundmaterial für die Glasbläser, um Schmuck oder gläserne Menschenaugenprothesen herzustellen. An einem anderen Tag werden Teller, Weingläser oder Rosenkugeln gefertigt. In der Vorweihnachtszeit entstehen auch gläserne Adventskränze oder Engel.

Bildrechte: Farbglashütte Lauscha/Thür. GmbH

Die Hüttengalerie ist über eine Treppe vom Ladengeschäft aus kostenfrei erreichbar. Die Produktion läuft so lange, bis das Glas in der Schmelzwanne leer ist. Danach startet die Schmelze neu und für Gäste gibt es nicht mehr viel zu sehen. Wer kann, sollte seinen Besuch entsprechend planen. Ferien am Ofen gibt es übrigens immer von Ende Juni bis Anfang August sowie vom 24. Dezember bis zum Neujahrstag. Weil es da jedoch immer mal Änderungen geben kann, lohnt sich eine Anfrage per Telefon oder per E-Mail.

Bildrechte: picture-alliance/dpa/Hendrik Schmidt

Täglich sind in der Farbglashütte die Glaskünstlerinnen und Glaskünstler am Brenner zu sehen. Ihre Schauwerkstatt befindet sich mitten im Ladengeschäft, wo es eine reiche Auswahl an Christbaumschmuck, aber auch an Vasen, Glasgeschirr oder Glasdekoration zu kaufen gibt. Die Kunstglasbläser und Kunstglasbläserinnen arbeiten bis Ladenschluss und Gäste erleben, wie ein Orchideenstab, ein filigraner Vogel oder ein freches Teufelchen entstehen.

Wer möchte und mindestens sieben Jahre alt ist, kann sich selbst ausprobieren und unter fachkundiger Leitung selbst eine eigene Traumkugel an der offenen Flamme blasen. Pro Person kostet das zehn Euro. Die Glasbläser geben natürlich genaue Anweisungen, wann und wie stark man blasen muss. Auch die Farbgestaltung des Glases können sich die Gäste aussuchen.

Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Wer noch tiefer in die Geschichte des Lauschaer Glases eintauchen möchte, dem sei auch die Multimedia-Show im sogenannten Elias-Theater in der Hütte empfohlen. Der Film dauert etwa zwölf Minuten und entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Jahr 1853. In die Zeit als in Lauscha die erste Glashütte entstand. Simon Karl Greiner erfand 1948 die "Märbel", die Glasmurmel. Sein Vetter Elias Greiner Vetters Sohn baute dann extra für deren Herstellung die Farbglashütte Lauscha. Die Show begleitet Elias bei einer fabelhaften Reise durch die Zeit und die Lauschaer Erfindungen. Von der Märbel über den gläsernen Christbaumschmuck bis hin zum menschlichen Glasauge.