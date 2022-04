Vom Harz inspiriert war nicht nur Goethe, sondern auch Heinrich Heine (1797-1856). 1824 soll der Dichter auf diesem Weg hinauf zum Brocken gewandert sein. Seine "Harzreise" ist bis heute ein Klassiker der Reiseliteratur. Der rund 24 Kilometer lange Rundwanderweg führt durch urwüchsige Buchenwälder des Ilsetals, vorbei an den Ilsefällen und am Heinrich-Heine-Denkmal bis hoch zum Brockenplateau. Der schönste Weg zum Brocken, aber auch eine echte Herausforderung. Gedenktafel für den Dichter Heinrich Heine auf dem Wanderweg, der mitten im Nationalpark Harz bis hinauf auf den Brocken führt. Bildrechte: IMAGO/Hanke

Weitere Informationen Route: von Ilsenburg bis zum Brockengipfel und zurück

Länge: ca. 26 km

Dauer: Je drei bis vier Stunden für Auf- und Abstieg einplanen



Schwierigkeitsgrad: Schwer

Auf dem Berg mitten im Wald mutet sie aus der Ferne einer mittelalterlichen Festung an – und als solche wurde die Anlage zwischen 1120 und 1180 auch erbaut. Burg Falkenstein trotzte in den Folgejahren allen Feinden, denn dieser Prototyp einer Ritterburg konnte tatsächlich niemals erobert werden. Sie geht der Sage nach auf einen Mordfall zurück: Sich diese Geschichte bei einer Führung genauer erzählen zu lassen, lohnt sich. Aber auch sonst gibt es einiges zu sehen, vom Zwinger bis zum Bergfried. Die Anlage ist mächtig und in ihrer Architektur so typisch, dass sie auch schon in über 30 Filmen zur Kulisse wurde. Burg Falkenstein wirkt wie eine Märchenburg Bildrechte: imago images/Shotshop

Auf der Burg gibt es nicht nur ein Museum mit Ritterrüstungen und Sonderausstellungen, sondern auch eine Falknerei, die ab Mai nicht Hexen, sondern große Vögel fliegen lässt. Seit 2006 findet alljährlich im Sommer ein "Minneturnier" auf der Burg statt, in der Tradition des mittelalterlichen Wettstreits treten dabei Barden aus dem In- und Ausland an. Anfang Oktober ist "Burgfest". Kulinarisch geboten wird auch ein zünftiges Rittermahl.

Weitere Informationen Burg Falkenstein

Pansfelde

Burg Falkenstein 1

06543 Falkenstein (Harz)



Öffnungszeiten:

seit 2. Juni 2021 wieder geöffnet

Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 12 Uhr / 13 bis 15 Uhr /

16 bis 18 Uhr; Montag und Dienstag (außer an Feiertagen) sind Schließtage

Das Ensemble gilt als größtes noch erhaltenes Welfenschloss und Wahrzeichen der Stadt mit einer über 900-jährigen Geschichte. Dazu gehört eine vielgestaltige barocke Gartenanlage. Neben einem relativ kleinen symmetrischen Terrassenidyll reihen sich weitere Erlebnisräume des weitläufigen Gartenensembles am Hang entlang: der 1668 angelegte Tiergarten, der Schlosspark, der heute von Künstlern gestaltete Fasanengarten, der Orangerieplatz als bedeutender Teil des Lustgartens und der Berggarten – zusammen bilden sie eine ästhetisch funktionale Einheit.



Auch die Bewässerung der riesigen Gartenanlage ist genial: Einst baute man ein ausgeklügeltes Brunnensystem mit dem Schlossteich als Wasserreservoir. Immer wieder wurden die einzelnen Gärten überformt, Anfang des 18. Jahrhunderts gestaltete sie der Leibarzt des Herzogs, Dr. Reck, weiter: Er ließ eine 35 Meter lange Sandsteintreppe bauen, von der aus man die schönsten Ausblicke in die Umgebung hat. Und während die Prinzessinnen einst in einem der Wehrtürmchen spielten (heute übrigens eine Ferienwohnung) gab es für das Adelsgeplänkel das Teehaus, in dem man heute Kaffee und Kuchen genießen kann.



Drumherum gibt's einige Wandermöglichkeiten: zum Beispiel zum Regenstein, einer weiteren Burgruine mit altem Wasserrad. Die Route ist bestens erschlossen und bietet viele Klettermöglichkeiten für Kinder. Blick in den Barockgarten am Kleinen Schloss in Blankenburg im Harz Bildrechte: IMAGO

Weitere Informationen Schloss Blankenburg

38889 Blankenburg (Harz)

Tel: 03944 / 3676223

info@schlossblankenburg.de



Besichtigung des Großen Schlosses nur bei Führungen von März bis Dezember, Samstags zwischen 14 und 16 Uhr oder zu besonderen Anlässen



Am 7. Mai 2022 für die Öffentlichkeit geschlossen.



Alle Schlossführerinnen und Schlossführer arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. Der gesamte Erlös fließt in den Wiederaufbau und die weitere Sanierung des Denkmals ein.



Der Innenhof und einige Teilbereiche sind frei zugänglich.

Von der Selketalmühle bei Harzgerode schlängelt sich der Weg 130 Meter in die Höhe, bis man hinter dichtbewachsenen Bäumen die einstige Stammburg der Askanier entdeckt, die sozusagen die "Begründer" Anhalts waren. Der Anblick sorgt für ein erhebendes Gefühl, obwohl die Burg schon 1140 zerstört wurde: Gerade die Ruinen haben offensichtlich etwas Mythisches oder Magisches.

Ehrenamtlichem Engagement ist es zu verdanken, dass man auf einer Tafel die Geschichte der Ruine nachlesen kann, sonst könnte man sich nicht vorstellen, wie mächtig die Burg einst war: Bereits im 12. Jahrhundert wurde hier mit roten Ziegelsteinen gebaut – quasi "High-Tech" für die damalige Zeit.

Um die Burg im Modell zu sehen und auch etwas mehr über die Askanier zu erfahren, sollte man ins rund zehn Kilometer entfernte Ballenstedt fahren. Denn nach der Zerstörung ihrer Burg zog es die Askanier in das dortige Kloster, wo sie dann nach und nach das Schloss errichteten. Außerdem liegt dort Albrecht der Bär begraben. Für Kinder gibt es im Schloss manchmal Taschenlampenführungen, außerdem locken Konzerte im wundervollen Hoftheater. Nicht zu vergessen gibt es ein Filmmuseum mit Exponaten aus 100 Jahren. Schloss Ballenstedt lockt mit Schlpsstheater und Filmmuseum. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Weitere Informationen Burg Anhalt

06493 Harzgerode



Die Ruine der Burg Anhalt liegt südlich von Quedlinburg im Selketal auf dem Großen Hausberg.

Relativ steiler Aufstieg, festes Schuhwerk empfohlen.



Schloss Ballenstedt

Schlossplatz 3

06493 Ballenstedt

Tel: 039483 / 82556

E-Mail: schloss.ballenstedt-sz@t-online.de



Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag: 11 bis 16 Uhr

Das Harzstädtchen liegt am Fuß des Brockens, das Schloss Wernigerode thront darüber entrückt und märchenhaft. Eine perfekte Kulisse für Märchenfilme, die hier auch schon gedreht wurden. Man kann zum Schloss hinaufwandern oder mit einer Bahn fahren und es sich im zauberhaften Innenhof auch kulinarisch gut gehen lassen: umgeben von einem plätschernden Brunnen und einem faszinierenden Architektur-Mix, denn dieser reicht vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Im Sommer finden hier die Wernigeröder Schlossfestspiele statt. Außerdem gibt es regelmäßig lohnenswerte Sonderausstellungen im Schlossmuseum. Schloss Wernigerode thront über dem Ort am Fuße des Brockens. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK