Idyllisch gelegen in der Goldenen Aue und ganz in der Nähe des bekannten Kyffhäuserdenkmals befindet sich das Freilichtmuseum Königspfalz Tilleda. Hier bekommt man einen sehr lebendigen Eindruck vom Leben und Arbeiten im Früh- und Hochmittelalter. Zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert diente die Pfalz den damals noch viel umherreisenden Herrschern mit ihren zahllosen Gefolgsleuten als zeitweise Residenz. So residierte hier u.a. auch Kaiser Otto I. Für das Freilichtmuseum wurden Wohnhäuser, Repräsentationsgebäude, verschiedene Werkstätten und technische Anlagen am originalen Standort teilrekonstruiert und anschaulich gestaltet. Von den alten Wehranlagen hat man einen beeindruckenden Rundblick in die umliegende Landschaft.

Bildrechte: IMAGO / Schöning