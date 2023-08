Wie haben Kinder um 1900 in der Schule gelernt? Wie sahen Unterricht und Klassenzimmer damals aus? Das können Besucher*innen in der "Alten Elementarschule" in Quedlinburg erkunden. Das Fachwerkhaus im Ortsteil Gernrode wurde 1533 als Schule erbaut – bis 1847 fanden hier Unterrichtsstunden statt. Heute sind noch zwei der alten Schulräume im Original erhalten und können besichtigt werden.



Kleine und auch große Gäste können hier sogar historische Unterrichtsstunden besuchen, dabei in die Schulzeit um 1900 eintauchen und viel über alte Schriftarten lernen. Beliebt sind außerdem die Märchenstunden am Kachelofen, der in der kalten Jahreszeit angeheizt wird. Neben einem uralten Gewölbekeller ist auch die Dauerausstellung "Mineralien im Harz" sehenswert.



Auf dem Weg durch Quedlinburg sollten Sie außerdem einen Blick auf die Architektur werfen, denn sie steht seit 1994 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und macht die Stadt zu einem der größten Flächendenkmale in Deutschland.