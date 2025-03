Bildrechte: picture alliance / Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Hexen, Burgen, Höhlen Harz bei Regen: Sechs Ausflugsziele bei schlechtem Wetter

14. März 2025, 11:11 Uhr

Der Harz ist vor allem ein beliebtes Ausflugsziel zum Wandern. Doch auch bei Regen und schlechtem Wetter lohnt sich ein Besuch mit der ganzen Familie, denn es gibt viel zu endecken. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Zeitreise im Harzmuseum in Wernigerode, einem Abstieg in die Harzer Höhlen oder einem Museum über Hexen in Thale? Hier finden Sie eine Auswahl an Tipps für Ausflüge, inklusive Informationen für Ihren Besuch wie Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Veranstaltungen.