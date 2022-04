Schierke ist die nächstgelegene Ortschaft zum Brocken. Nur rund fünf Kilometer lang ist der urige Weg hoch zum Gipfel, wo in Goethes "Faust" die Hexen zu Walpurgis mit dem Teufel eine Orgie feiern. Der Aufstieg zu Fuß hat es in sich. Walpurgis verbringen kann man aber auch im Kurpark, bereits ab 29. April und bis zum 1. Mai mit einem großen Treiben der Hexen, Teufel und ihrer Verbündeten, mit Mittelaltermarkt, Konzerten und Tanz. Geboten wird Irish Folk mit Axels Law, Trio III und Tone Fish über Folk von Tagelöhner und Nobody Knows aus Stendal bis zum brachial-feierwütigen, mittelalter-inspirierten Sound von Corvus Corax. Die Walpurgisfeier selbst wird Punkt Mitternacht mit einer großen Pyro- und Lasershow beschlossen. Hexen im Kurpark von Schierke Bildrechte: dpa

Weitere Informationen Wann:

29. April bis 1. Mai 2022



Wo:

Alle Veranstaltungen und Bühnen befinden sich im Kurpark in der Ortsmitte von Schierke.



Es werden Shuttlebusse ab Wernigerode eingesetzt.

In den Tropfsteinhöhlen Rübeland in Oberharz am Brocken können Kinder ab 5 Jahren verhext gut Walpurgis feiern. So gibt es ein umfangreiches Programm mit Mal- und Bastelstraße, Hexenbesen-Werkstatt zur Gestaltung ganz persönlicher Walpurgis-Andenken in der Baumannshöhle. Dort im so genannten Goethesaal tief unter der Erde findet auch eine schaurig-spannende Hexenlesung mit dem Freien Theater Harz statt. Berichtet wird aus dem Leben der Höhlen-Hexe. Der sogenannte Goethesaal in der Baumannshöhle hat eine neue Beleuchtung. Schon seit 1646 gibt es offizielle Führungen, damit ist die Höhle das älteste Naturdenkmal der Welt, so die Betreiber. Bildrechte: dpa

Weitere Informationen Wann?

30. April, 14:00, 14:30 und 15 Uhr (Hexenlesung)



Wo?

Baumannshöhle

Blankenburger Straße 35

38889 Oberharz am Brocken

OT Rübeland



Tickets sollten besser vorher erworben werden, an der Tageskasse gibt es nur Restkarten, wie die Veranstalter mitteilen. Auch sollte man beachten, dass in der übrigens neu beleuchteten Baumannshöhle konstant eine Temperatur von 8 bis 9 Grad Celsius herrscht, bei einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent, entsprechend sind warme Kleidung und/oder ein Sitzkissen empfohlen.

Mit bis zu 10.000 Besuchern ist die Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz eins der größten Volksfeste im Harz. Wegen Umbauarbeiten auf dem Gelände kann sie 2022 nun doch nicht stattfinden. Dafür soll es einen Walpurgismarkt geben, vom 29. April bis 1. Mai in der Innenstadt mit buntem Bühnenprogramm für Klein und Groß. Auf dem Hexentanzplatz ist 2022 nichts los, weil groß umgebaut wird. Dafür lädt Thale zum Walpurgismarkt. Bildrechte: dpa

Weitere Informationen Wann?

29. April bis 1. Mai



Wo?

Innenstadt von Thale

Direkt am Stieger See wird Walpurgis gefeiert. Die Hexen sind ab 18 Uhr los und tanzen später am Abend ums Feuer. Zum großen Finale gegen 23 Uhr gibt es ein Höhenfeuerwerk. Anreisen könnte man nicht nur auf dem Besen, sondern auch mit der Harzer Schmalspurbahn, die den Bahnhof in Stiege anfährt. Am Wochenende geöffnet hat auch das nicht so bekannte Schloss von 13 bis 17:30 Uhr, das mit Privatengagement instandgesetzt wird. Bekannt ist der Ort nicht nur fürs Hexenwerk, sondern fürs Stabkirche-Versetzen. In einer beispielhaften Aktion setzte sich die Gemeinde im Oberharz für den Umzug der von Vandalismus bedrohten Holzkirche aus einem Wald im Selketal nach Stiege ein. Das Wahrzeichen des malerischen Ortes Stiege (Landkreis Harz) ist das ehemalige Jagdschloss der Grafen von Regenstein Blankenburg. Bildrechte: dpa

Weitere Informationen Wann?

30. April, ab 18 Uhr





Wo?

38899 Stiege

Festwiese am See

Eine abendliche Sagen- und Mythenwanderung soll am 29. April ab 20 Uhr in Sankt Andreasberg im Landkreis Goslar auf die Walpurgisnacht einstimmen. Angeführt wird sie vom Annerschbarricher Hexenzirkel.

Am 30. April gibt es ab Mittag Walpurgis für Kids mit Kinderschminken und ab 15 Uhr mit dem Theaterstück "Walpurgisspuk im Kurpark", in dem Hexe Schrummbumm und Kater Purr auftreten. Für die Großen gibt es Musik und Tanz. Höhepunkt ist die Aufführung des Theaterstücks "Die Walpurgisnacht" in Anlehnung an Goethes "Faust" um 23 Uhr.