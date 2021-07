Projekt "DASmutigeINGE" Graffiti-Künstler gestalten Hauswand in Magdeburg

Im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt leuchtet einem schon vom weitem die bunt bemalte Fassade eines Hochhauses in der Lübecker Straße entgegen. Merkwürdige Figurinen – offensichtlich Frauen mit Helm, Hasenmaske und enganliegenden Badeanzügen – stehen hochhackig mit Flamingo-Reifen an einem Steg. Eine sitzt hingegen nackt mit dem Rücken zum Betrachter. Es ist das Fassadengemälde "Badeverbot am Neustädter See" von Robin Zöffzig.

"DASmutigeINGE" im Stadtteil Neue Neustadt ist nicht zu übersehen. Bildrechte: MDR/Sandra Meyer

Der gebürtige Magdeburger hat an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle studiert und nun die Fassade des zehngeschossigen Hochhauses gestaltet – im Rahmen des Projektes "DAsmutigeINGE" der Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke. Kunst am Bau auf 170 Quadratmeter war auch für ihn Neuland, wie der Maler sagt. "Es ist tatsächlich anders: Bei einem Gemälde arbeite ich mit Lasuren und hier mit deckenden Farben. Dennoch habe ich auch Farben aus Acryl dabei, die sich ähnlich wie Ölfarben verhalten". Damit habe er bereits Erfahrung, nur dass diesmal der Maßstab größer sei und er größere Pinsel brauche.



Die erste Angst vor der Höhe habe er schnell überwunden, dann sei es nur noch um Farbkraft und Perspektive gegangen. Denn damit es von unten wirkt, müsse man alles neu denken, erklärt Zöffig: "Denken wir mal an Florenz an den David, der hat eigentlich einen viel zu großen Kopf, aber wenn man unten steht, dann funktioniert das. Ich habe das auch ein bisschen ausgeglichen und habe da altmeisterlich mit einem Raster gearbeitet."