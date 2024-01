Im Theater trifft man sehr oft auf all diese Gestalten. Wie die da aussehen, können Sie in einer Ausstellung des Puppentheaters Magdeburg in der Villa P. erleben. Dort hat man Puppenkreationen aus verschiedenen Inszenierungen unterschiedlicher Theater zusammengetragen. Sie werden zum Beispiel auf zwei ganz unterschiedliche Fuchurs treffen – und die sehen vielleicht nicht annähernd so aus, wie der, den Sie sich beim Lesen in ihrem Kopf zusammengebastelt haben. Zu allem Glück erfahren Sie in der Ausstellung "Von Spiegel und Schildkröten", wie all die Puppen entstanden sind.